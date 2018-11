(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Leadership solitaria per Matt Kuchar nel Mayakoba Classic di golf. A Playa del Carmen l’americano con 128 (-14) vanta due colpi di vantaggio sul “rookie” Cameron Champ (2/o con 130, -12), che dopo aver vinto il Sanderson Farms continua a stupire sul green rimontando 40 posizioni dopo un 1/o round deludente. Parziale di 62 (-9) per il 23enne californiano, che ha realizzato il miglior score di giornata facendo registrare 1 eagle, 8 birdie e 1 bogey. In Messico, nel torneo del PGA Tour, è in 3/a posizione, tra gli altri, il campione in carica Patton Kizzire (131, -11). Risale Tony Finau. Il player a stelle e strisce a metà gara è risalito dalla 55/a alla 20/a piazza (134, -8). Stesso score per Rickie Fowler e Jim Furyk, capitano degli Stati Uniti nella Ryder Cup di Parigi. Ma sul green de El Camaleon GC (par 71) la delusione più grande è rappresentata da Jordan Spieth. Nuova debacle per il 25enne di Dallas, eliminato (81/o con 140, -2).