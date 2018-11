(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Incendio in un ex hotel di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all’ultimo piano dello stabile attualmente occupato da diverse persone. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si segnalano tre feriti: due sono stati portati in ospedale in codice rosso e un minorenne in codice giallo. Ci sarebbero anche 2 intossicati lievi.