(ANSA) – PALERMO, 10 NOV – “Il problema dell’immigrazione ha creato un grande allarme sociale, ma non si risolve soltanto con i respingimenti. E’ un problema che si risolve con un vero piano Marshall per l’Africa, perché nel 2050, quando ci saranno due miliardi e mezzo di africani, se non affrontiamo oggi i problemi avremo milioni di persone che si sposteranno”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Palermo, a margine della commemorazione delle vittime della strage di Nassiriya Palermo. (ANSA).