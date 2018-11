(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Per la prima volta in 102 anni di storia la PGA of America ha nominato una donna alla presidenza dell’associazione: è Suzy Whaley, ex professionista di golf nata nel 1957 negli Stati Uniti. “E’ un onore – la gioia della 61enne del Connecticut – ricevere questo incarico. Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di cominciare. Ci attendono grandi sfide da intraprendere tutte con molta determinazione”. L’annuncio è arrivato durante il 102/o meeting dell’organizzazione andato in scena al Renaissance Resort & Spa di Indian Wells, in California. Una nomina importante, arrivata da parte di una associazione che gestisce gli eventi più prestigiosi di golf al mondo come pure la Ryder Cup (quando ospitata negli Stati Uniti). E che tra le sue fila vanta 29.000 professionisti. Una opportunità unica per la Whaley che nel 2003, dopo aver vinto (l’anno precedente) il campionato PGA, è diventata la prima giocatrice al femminile a qualificarsi per un evento del PGA Tour (il Greater Hartford Open).