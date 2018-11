(ANSA) – MILANO, 10 NOV – ”Se due colossi come Inter e Milan si mettono d’accordo, sicuramente faranno San Siro migliore di come è adesso”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così l’accordo tra le due società per quanto riguarda lo stadio Meazza. ”Sono contento abbiano trovato un’intesa, insieme possono dare un risultato importante – ha proseguito -. A me piace già così com’è, tutti quelli con cui parlo sono entusiasti. L’attenzione sarà per far sentire chi andrà allo stadio come dentro il proprio salotto di casa”.