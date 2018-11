(ANSA) – MILANO, 10 NOV – ”La Juventus è la squadra più forti di tutti e sarà quelliache vincerà probabilmente scudetto. Ma ci sono squadre che possono minare queste certezze, bisognerà essere impeccabili e cercare di fare l’impossibile”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. ”Bisogna crederci e non mollare mai. Avere la mentalità di non darla per vinta nemmeno dopo il fischio finale dell’arbitro”, ha proseguito Spalletti. ”Perisic? La classifica è anche merito suo, purtroppo si va a vedere solo gol e assist ma lui ci dà altri numeri. Domani l’insidia sarà massima, sarà una occasione per vedere il nostro livello di maturità, servono risultati in continuità”, ha concluso il tecnico.