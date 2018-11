(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 10 NOV – “La comunità scientifica oggi è chiamata a costituire una leadership che indichi soluzioni di sviluppo sostenibile e integrale di tutti i popoli, indispensabile per costruire la pace. #WorldScienceDay”. Lo dice in un tweet Papa Francesco nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo.