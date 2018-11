(ANSA) – TORINO, 10 NOV – “Oggi, in piazza Castello – al netto delle diverse sensibilità politiche – sono state sollevate delle critiche, che accolgo, ma c’erano anche molte energie positive”. Lo scrive sul suo blog la sindaca di Torino Chiara Appendino. “Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della Città in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi”. “Questa è la porta dell’ufficio della Sindaca di Torino: è aperta e sempre lo resterà”, aggiunge Appendino, che sul suo blog si mostra in una foto vicino all’ingresso del suo ufficio di piazza Palazzo di Città. La sindaca ribadisce di essere pronta a “ad instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra. Un dialogo aperto, sincero, trasparente – conclude – Aspro, se serve. Ma vivo e sano. Nel pieno rispetto di tutte le opinioni. La porta è aperta”. (ANSA).