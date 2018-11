(ANSA) – TORINO, 10 NOV – Violenta aggressione, nel centro di Torino, da parte di una baby gang nei confronti di due coetanei. I carabinieri hanno arrestato sei studenti per rapina aggravata e lesioni. Si tratta quattro minorenni tra i 16 e i 17 anni e di due maggiorenni da pochi mesi, tutti nati in Italia, di origini brasiliane, africane e marocchine. Una delle vittime è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Gradenigo. L’episodio è avvenuto in piazza Maria Teresa. La gang ha circondato i ragazzi, due italiani di 21 e 22 anni, li ha minacciati con cocci di vetro, li ha spinti per terra e, tra insulti e risate, li ha presi a calci e a pugni. I carabinieri, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, sono riusciti a bloccarli. Ai militari, gli aggressori hanno spiegato di aver agito per combattere la noia. Gli inquirenti ritengono che la banda sia responsabili di altre rapine messe a segno in centro città. (ANSA).