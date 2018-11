(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 10 NOV – “In questo momento non possiamo regalare niente a nessuno. C’è da andare in campo e guardare di portare a casa i punti. Poi se ci tiriamo fuori da questa situazione, allora potremmo pensare all’estetica”. Lo ha detto il nuovo tecnico dell’Empoli Beppe Iachini alla vigilia della gara interna contro l’Udinese. “Sto sondando tutto. Giocatori, tattica, esperienze mie passate – ha ripreso l’allenatore. Abbiamo buoni margini di miglioramento, anche se non ho la bacchetta magica per cambiare la situazione in quattro giorni di allenamento. Vedremo domani cosa accadrà per poi avere più giorni per la sosta del campionato, in cui lavoreremo molto”.