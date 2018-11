(ANSA) – CARACAS, 10 NOV – Il Venezuela “continuerà a produrre oro, vendendo oro, ed ottenendo così importanti benefici dal prezioso metallo per il popolo”. Lo ha dichiarato a Caracas il presidente Nicolas Maduro, in un discorso in cui ha criticato “le misure unilaterali e illegali” annunciate giorni fa dagli Stati Uniti. Nel corso ieri di una riunione con i ministri dell’area economica, riferisce la tv ‘all news’ venezuelana Telesur, il capo dello Stato ha ribadito che “mai il Venezuela rispetterà gli ordini dell’Impero statunitense, per cui continueremo producendo oro” per utilizzare i benefici che derivano da questa attività a fini sociali. Lo scorso 1 novembre la Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni contro il Venezuela dirette in particolare a proibire ai cittadini americani rapporti con l’industria dell’oro venezuelana accusata di finanziare attività illecite.