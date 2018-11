(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Sebastian Vettel ha fatto segnare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Con 1’07”948, record non ufficiale della pista di Interlagos, il ferrarista precede le Mercedes di Lewis Hamilton, staccato di 217 millesimi, e di Valtteri Bottas (+517) e il compagno di squadra, Kimi Raikkonen (+542). Terza fila virtuale per le Red Bull di Max Verstappen (+785) e Daniel Ricciardo (+840). L’australiano sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia per sostituzione del motore.