(ANSA) – IL CAIRO, 10 NOV – Il premier Giuseppe Conte e il presidente Abdel Fattah al-Sisi hanno avuto oggi un colloquio telefonico in cui “hanno esaminato le relazioni bilaterali e scambiato punti di vista sui dossier regionali di interesse comune, tra cui in particolare la situazione in Libia”: lo riferisce un comunicato della presidenza egiziana che non menziona la conferenza di Palermo. “Il presidente, in questo quadro, ha confermato il sostegno dell’Egitto a tutti gli sforzi in favore di una soluzione politica della crisi libica conformemente ai principi e alla posizione egiziana che tiene all’integrità territoriale della Libia”, si afferma ancora nel comunicato citando il portavoce della presidenza, l’ambasciatore Bassam Radi. La posizione egiziana, viene aggiunto, tiene inoltre “al sostegno alle istituzioni nazionali (libiche) e al rispetto della volontà del suo popolo in modo da contribuire al ritorno della stabilità e della sicurezza nella regione mediorientale”.