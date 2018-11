(ANSA) – FERRARA, 10 NOV – Spal e Cagliari pareggiano 2-2 (1-0) nel secondo anticipo del sabato della 12/a giornata di serie A. Due punti persi per la squadra di casa, che aveva raggiunto un doppio vantaggio grazie alle reti di Petagna al 3′ pt e di Antenucci al 26′ della ripresa. Una partita che sembrava finita si è riaperta però 2′ dopo quando su angolo di Srna Pavoletti svetta su tre difensori ed insacca di testa. Altri tre minuti e il Cagliari pareggia, grazie a Ionita, pescato tutto libero in area. Rossoblù a quota 14 in classifica, Spal a 13.