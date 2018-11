(ANSA) – GENOVA, 10 NOV – Non solo Federica Pellegrini protagonista nell’ultima giornata del Trofeo Nico Sapio a Genova, sugli scudi nei 400 stile libero Gabriele Detti che ottiene il tempo necessario per andare ai Mondiali in vasca corta in programma dal 16 dicembre a Hangzou (Cina). Detti ha vinto con il tempo di 3’39”08. E’ super la prestazione di Simona Quadarella che negli 800 stile libero trionfa in 8’15”69 migliorando il suo personale (8’16”53). Nei 50 dorso in 26’47” trionfa la statunitense Kathleen Somers Baker. Podio tutto americano nei 50 stile libero femminile con successo di Kelsi Dahlia Worrell (24.02) davanti a Madison Kennedy (24.28) e Lia Neal (24.66).