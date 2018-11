(ANSA) – ROMA, 10 NOV – L’Imoco Conegliano ha vinto Supercoppa italiana di pallavolo femminile, battendo l’Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-23) nella finale giocata a Villorba (Treviso). Per la squadra veneta, campione d’Italia in carica, è il secondo successo nel trofeo dopo quello del 2016.