(ANSA) – ISERNIA, 11 nov – “In questo momento, per quanto riguarda il calcio in generale, stiamo superando leggermente l’inferno, quindi ci avviciniamo al purgatorio e all’idea di arrivare in paradiso”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Isernia, a margine del musical ‘La Divina Commedia’, di cui il suo gruppo imprenditoriale è produttore. Ieri sera, Gravina era nell’Auditorium ‘Unità d’Italia’ per assistere allo spettacolo in scena, nel capoluogo pentro, dal 7 novembre per la prima mondiale. Stasera ultima esibizione con l’ennesimo sold out. “Per arrivare in paradiso – ha detto ancora Gravina – dobbiamo prima espiare tutte le nostre colpe, superare anche la parte del limbo di questo purgatorio per arrivare, forse, non proprio alla fonte dell’amore, ma possiamo sicuramente dare segnali positivi”.