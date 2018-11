(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “Penso ci sia la certezza che il centrodestra rimanga unito e che questo governo non possa durare. La Lega si accorgerà che non può tradire i suoi elettori e il governo cadrà”. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti all’arrivo al congresso di Forza Italia giovani a Roma. “A quel punto ci sono due possibilità – ha aggiunto -: o un mandato di governo al centrodestra che cerchi i voti in parlamento per una maggioranza, oppure nuove elezioni”.