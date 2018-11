(ANSA) – BUENOS AIRES, 11 NOV – Da alcune ore non piove più a Buenos Aires e sono aumentate quindi molto le possibilità che l’andata della finale di Coppa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate si giochi come fissato alle 16 (le 20 italiane). Alle 11 (le 15 italiane) la Conmebol (equivalente della Uefa europea) annuncerà la sua decisione che, se sarà positiva, permetterà l’apertura dei cancelli dello stadio della Bombinera ai tifosi ‘xeneizes’. Ieri l’incontro era stato rinviato perché, sottolineano oggi i media, la pioggia caduta in un giorno è stata quella mediamente prevista per un mese.