(ANSA) – PARIGI, 11 NOV – Piccolo incidente al passaggio dell’auto di Donald Trump sugli Champs-Elysees, diretta all’Arco di Trionfo per la commemorazione del centenario della firma dell’armistizio: una dimostrante del gruppo Femen ha scavalcato le barriere con un cartello sul quale era scritto “falsi pacificatori” ed è stata subito bloccata dai gendarmi. Contemporaneamente, si sono uditi alcuni fischi dal pubblico dietro le transenne in direzione della Cadillac One del presidente americano. Le militanti del gruppo Femen fermate dopo il tentativo di manifestazione al passaggio dell’auto di Trump sugli Champs-Elysees sono in tutto tre. Due di loro si sono mostrate a seno nudo con le scritte “Hypocrisy parad” e “Gangsta party”, saltando sopra le transenne. Una terza, poco più lontana, le ha imitate qualche minuto più tardi.