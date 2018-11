(ANSAmed) – TEL AVIV, 11 NOV – Nonostante l’incontro ufficiale fosse stato cancellato, il premier Benyamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin si sono lo stesso visti a Parigi in occasione delle cerimonie per il centenario della fine della Prima Guerra mondiale. Breve colloquio che Netanyahu, parlando con i giornalisti israeliani sul posto, ha definito “buono, produttivo e anche importante” ma senza dare ulteriori ragguagli. Quello di Parigi è stato il primo faccia a faccia tra i due dopo l’abbattimento di un aereo russo da parte della contraerea siriana che cercava di colpire jet israeliani impegnati in un raid su un obiettivo iraniano nel paese.