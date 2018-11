(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Il Barcellona ritrova Lionel Messi dopo tre settimane di assenza, la Pulce segna due reti (la seconda solo dopo il ‘via libera’ del Var) ma i ‘blaugrana’ cadono a sorpresa in casa. A vincere per 4-3 al Camp Nou è il Betis in quella che era la sfida fra le due ultime rivali in Europa di Inter e Milan. I troppi errori in difesa dei suoi sono costati ad Ernesto Valverde la prima sconfitta casalinga dopo 50 partite di Liga sulla panchina del Barça, in cui per la prima volta ha giocato dall’inizio il romanista mancato Malcom. A segnare per il Betis, che non vinceva in casa del Barcellona dal 1998, sono stati Junior, Joaquin, Lo Celso e l’ex del Real Canales. Ora dopo questo Ko e 12 giornate di campionato, il Barcellona rimane leader solitario del campionato, ma con un solo punto di vantaggio (24 contro 23) su Atletico Madrid e Alaves. Il Real Madrid, che ha 17 punti, gioca questa sera alle 20.45 sul campo del Celta Vigo.