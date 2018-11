(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “Un fulmine a ciel sereno? Sì. Adesso dobbiamo prendere un po’ di tempo a menta fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo”. In assenza del presidente Campedelli, squalificato, per il Chievo parla il ds Giancarlo Romairone, sorpreso dalle dimissioni dell’ex ct azzurro. “Ventura mi ha detto che avrebbe comunicato alla squadra la sua decisione – aggiunge -, io gli ho solo detto di contare fino a dieci. E’ emerso il malessere del mister. I giocatori però sono con l’allenatore, le richieste del tecnico sono importanti e la società fa di tutto per soddisfarle nonostante le difficoltà oggettive. Ventura ha detto che questo non è il suo ambiente? A caldo è meglio non parlare. E’ giusto che il tecnico faccia le sue riflessioni e poi toccherà a noi fare una verifica interna per capire che tipo di malessere si nasconde dietro questa decisione. Ora ci prendiamo una pausa di riflessione – conclude il ds – per capire le motivazioni di questa decisione a caldo, che stiamo vivendo con imbarazzo”.