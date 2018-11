(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Col secondo gol ha chiuso la partita, col primo l’ha illuminata. Giornata speciale per Stephan El Shaarawy, che riscatta l’amarezza per la mancata convocazione in Nazionale segnando 2 gol alla Samp. Bellissimo in particolare il primo centro, con un destro morbido a giro sul secondo palo che si spegna all’incrocio dei pali generando l’ovazione generale dell’Olimpico e facendo scattare in piedi in tribuna per l’applauso Francesco Totti. L’ex n.10 peraltro non era l’unico Totti presente allo stadio visto che il figlio Cristian si trovava a bordo campo nelle vesti di raccattapalle sotto la Curva Sud come faceva tanti anni fa suo padre. “Ho fatto un bel gol, sono contento per la vittoria e la prestazione, abbiamo dato una grande risposta – dice il Faraone -. Se questo successo ci può rilanciare? Sì, un posto in Champions è una cosa che ci spetta e abbiamo fatto una grande prova. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni. Sono dispiaciuto di non essere stato chiamato in Nazionale: tengo tanto alla maglia azzurra”.