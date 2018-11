(ANSA) – ROMA, 11 NOV – “Questi ragazzi hanno lavorato tanto duramente, negli ultimi sei anni è stato un incredibile viaggio con loro. E’ stato un onore guidare per loro oggi”. Lewis Hamilton, dopo la vittoria nel gp del Brasile che ha assicurato alla Mercedes anche il Mondiale costruttori, rende omaggio al team che lo ha aiutato a aggiungere un nuovo trofeo al suo palmares e a quello della casa. Felice il campione del mondo, furioso il vincitore morale della gara, Max Verstappen. “Non so cosa dire: fai tutto bene, hai una macchina che va bene e poi un idiota ti toglie la vittoria. Non ho parole – ha affermato l’olandese della Red Bull, parlando di Ocon che dopo essere stato doppiato lo ha toccato, facendolo girare e perdere la leadership -. Sono contento del secondo posto, ma dovremmo aver vinto oggi”.