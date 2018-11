(ANSA) – MILANO, 11 NOV – Higuain è titolare nell’attacco del Milan che affronterà la sua ex squadra, la Juventus lasciata in estate. L’argentino sarà affiancato da Castillejo e la coppia di punte sarà fronteggiato dalla difesa juventina in cui Allegri ha schierato Benatia al centro con Chiellini, lasciando in panchina Bonucci, altro ex della partita, insultato dai tifosi milanisti sin dall’arrivo a San Siro del pullman con a bordo i bianconeri. Gattuso ha optato per la difesa a quattro, con Abate sulla fascia destra al posto dell’acciaccato Calabria, in panchina, e Calhanoglu titolare a centrocampo assieme a Bakayoko, Kessie e Suso, alle spalle delle due punte. Nel centrocampo della Juventus gioca Bentancur anziché Khedira, mentre l’attacco è composto da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.