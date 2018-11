(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Matt Kuchar interrompe un digiuno che durava dal 2014 (Houston Open) e torna al successo nel Mayakoba Classic di golf. A Playa del Carmen (Messico) l’americano ha chiuso il torneo in 262 (-22) colpi contenendo la rimonta del neozelandese Danny Lee, 2/o con 263 (-21). “Sono felicissimo – la gioia dello statunitense -, era da tempo che aspettavo questa vittoria e finalmente è arrivata”. In testa dal primo all’ultimo round. Trionfo meritato per Kuchar che festeggia l’8/o titolo in carriera sul PGA Tour. Sul green de El Camaleon GC (par 71) 3/o posto per John Michael Spaun e Richie Werensky (265, -19). Mentre Jim Furyk, capitano degli States nella Ryder Cup di Parigi, ha ottenuto la 6/a piazza (267, -17). Fuori dalla Top 10 Rickie Fowler e Tony Finau, entrambi 16/i (270, -14).