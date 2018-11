(ANSA) – GENOVA, 11 NOV – Ancora un ribaltone in casa Genoa dopo una giornata di riflessione il presidente Enrico Preziosi avrebbe deciso di cambiare l’allenatore della prima squadra affidando la panchina a Igor Tudor, nell’ultima stagione all’Udinese. Fatale a Ivan Juric sarebbe stata la sconfitta con il Napoli e soprattutto l’aver conquistato appena due punti nelle ultime cinque partite.Come per l’esonero di Ballardini Preziosi avrebbe atteso la sosta per gli impegni delle nazionali, Tudor sarebbe così il terzo tecnico in quattro mesi sulla panchina del Genoa. I rossoblù alla ripresa del campionato sono attesi dal derby con la Sampdoria.