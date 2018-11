(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 12 NOV – La prima Carovana di migranti centroamericani diretti negli Usa, composta da circa 5.000 persone, ha lasciato oggi all’alba la città di Querétaro, capitale dell’omonimo piccolo Stato messicano, diretta a Irapuato, in Guanajuato. Venerdì i migranti honduregni, guatemaltechi e salvadoregni avevano lasciato Città del Messico dove aveva realizzato una sosta di otto giorni. Partiti il 12 ottobre da San Pedro Sula, in Honduras, i migranti sono ormai in viaggio da un mese e sanno di dover percorrere ancora ben 3.000 chilometri prima di giungere a Tijuana, alla frontiera con gli Stati Uniti. A differenza di quanto era avvenuto all’uscita della capitale messicana, quando erano partiti in due diversi gruppi, i membri della Carovana hanno lasciato Querétaro tutti insieme in direzione di Irapuato, da dove proseguiranno successivamente per Guadalajara, nel Messico occidentale.