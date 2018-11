(ANSA) – ROMA, 12 NOV – ”Quando vengono le grandi a Bergamo abbiamo una attenzione particolare, contro di noi in casa è difficile per tutti”. Il giorno dopo l’exploit contro l’Inter, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini esalta la sua squadra. ”E’ un campionato difficile e molto equilibrato – aggiunge Gasperini – la classifica è cortissima, un mese fa eravamo quartultimi e in un mese abbiamo ribaltato il campionato”.