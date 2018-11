(ANSA) – ROMA, 12 NOV – ”A parte l’aspetto atletico Cristiano Ronaldo nelle conclusioni è straordinario, e’ un bell’esempio per i giovani e per come si rapporta ai compagni”. Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, fa i complimenti a CR7 per il suo impatto positivo nel campionati italiano. ”E’ un bel se nale per il nostro campionato – aggiunge Gasperini ai microfoni di Radio Anch’io lo sport – avevamo bisogno di uno come lui”. Le dimissioni di dimissioni dell’ex ct Ventura dal Chievo? ”L’ho incontrato nella sua prima partita in campionato, era una grande occasione rientrare dopo una Nazionale, spero che lui possa ritrovare la via giusta. Il nostro resta uno dei più bei lavori”. Infine Gasperini incorona il collega della Juve Massimiliano Allegri in vista della panchina d’oro: ”la vince sempre chi vince il campionato, la panchina d’oro finirà di nuovo ad Allegri”.