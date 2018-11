(ANSA) – ROMA, 12 NOV – I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono a Palazzo Chigi, per la riunione in programma sulla manovra con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il vertice, che non risulta ancora iniziato, serve a mettere a punto, a poche ore dalla partenza del premier per il vertice in Sicilia sulla Libia, la linea del governo sulla legge di bilancio, alla vigilia della risposta ai rilievi della Commissione europea.