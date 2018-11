(ANSA) – FIRENZE, 12 NOV – “L’obiettivo è cercare di vincere l’ottavo scudetto e poi questa benedetta Champions, vediamo se avremo un pizzico di fortuna dalla nostra parte”. Massimiliano Allegri sorride per la seconda panchina d’oro consecutiva ricevuta per la stagione 2018, ma guarda ai traguardi di quella in corso. Primo fra tutti la Champions. “L’importante è capire in che condizioni arriveremo a marzo – aggiunge l’allenatore bianconero -. Il livello si è alzato, e noi dovremmo essere bravi. Per lo scudetto però attenzione a Napoli e Inter”.