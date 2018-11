(ANSA) – BEIRUT, 12 NOV – Si combatte strada per strada a Hudayda, porto yemenita sul Mar Rosso, in mano agli insorti Huthi, considerati vicini all’Iran, ma da giorni investito da un’offensiva di terra delle forze lealiste sostenute da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Secondo media panarabi, i combattimenti sono in corso lungo viale Sanaa, nella parte orientale della città e nei quartieri periferici a nord. Questi sono obiettivo di bombardamenti di artiglieria delle forze lealiste. Oggi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, Michelle Bachelet, ha definito un “bilancio inconcepibile” quello delle vittime civili dovuto all’escalation di ostilità a Hodeidah.