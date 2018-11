(ANSA) – ROMA, 12 NOV – “Sono due gare contro avversarie di livello. Le abbiamo cercate e volute perché giocare contro Inghilterra e Germania è sempre stimolante. Di conseguenza dobbiamo cercare di affrontarle in un certo modo. Mi aspetto delle risposte positive. La squadra sta crescendo e ci servono fondamentalmente per questo”. Gigi Di Biagio, al microfono di Raisport, presenta così le amichevoli che attendono l’Under 21, il 15 novembre a Ferrara contro i pari età inglesi ed il 19 a Reggio Emilia con i tedeschi. Entrambe le squadre si sono qualificate per l’Europeo che l’Italia ospiterà l’anno prossimo. Un problema per molti degli azzurrini resta quello di avere ancora poco spazio nei rispettivi club: “Se qualche giovane ha nelle gambe poco minutaggio, lo aumenterà qui da noi. Loro sanno di avere poco tempo per dimostrare il proprio valore – risponde il tecnico – e devono sfruttare qualunque occasione gli viene data di giocare”.