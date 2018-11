In studio con Monica Marangoni e Stefano Palatresi la conduttrice televisiva Adriana Volpe che racconta la sua carriera televisiva. Poi con Valentina Parasecolo, addetta stampa del Parlamento Europeo in Italia e con Roberto Da Rin, giornalista de Il Sole 24 Ore si parla dell’Unione Europea che ha appena compiuto 25 anni di esistenza.

Ci racconta la sua esperienza professionale il professor Marcello Maviglia, medico psichiatra che vive e lavora negli Stati Uniti. Il chitarrista Mauro Di Domenico, autore e compositore parla del maestro Ennio Morricone e del grandissimo compositore Gioachino Rossini.

Segue la “lezione” d’italiano, con Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri” e poi si va a scoprire come se la cava il nostro Dante Alighieri, Gianni Ippoliti, alle prese con gli strumenti musicali moderni.

Si chiude con Piero Bassetti in collegamento da Milano, che parla dello stile di vita italico, prendendo spunto dal suo libro “Svegliamoci italici!”.

Per le storie dal mondo si va prima all’interno del famoso quartiere La Boca di Buenos Aires. Poi, a New York per conoscere Pier Davide Boi, imprenditore che ha aperto un’enoteca per far conoscere agli americani il buon vino di casa nostra.

Programmazione Lunedì 12 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it