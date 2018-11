(ANSA) – VERONA, 12 NOV – La storia al Chievo di Giampiero Ventura è ai titoli di coda. Manca solo l’ufficialità, dopo le dimissioni annunciate ieri, ma difficilmente l’incontro in programma nel pomeriggio con il presidente Campedelli farà cambiare idea al tecnico genovese. Il Chievo pensa già alla successione: Di Carlo, Cosmi, o il ritorno di D’Anna sono le ipotesi sul tavolo. In attesa dell’incontro con presidente gialloblù, che formalizzerà le dimissioni dell’ex Ct della Nazionale, giungono rumor secondo i quali Ventura sarebbe già stato pronto a dire addio al Chievo a fine ottobre. Fin dalle prime settimane di lavoro l’ex selezionatore azzurro aveva espresso dubbi sulla squadra, e avrebbe già pensato alle dimissioni. Campedelli per evitare l’addio aveva difeso pubblicamente a spada tratta il tecnico dalle critiche della stampa. Ma dopo altri risultati negativi, Ventura ha deciso di dire addio al club veronese, per un progetto che forse non lo aveva mai convinto.