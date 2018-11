(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Fine partita a nervi tesi in casa Bayern Monaco dopo il brutto ko in casa del Borussia Dortmund che ha fatto precipitare i campioni di Germania al quinto posto e a -7 dalla capolista. Secondo la ‘Bild’, infatti, il fine match si è arricchito di uno sgradevole episodio che ha visto protagonista Franck Ribery che avrebbe insultato il giornalista Patrick Guillou di ‘beIN Sport’, al quale avrebbe anche rifilato uno schiaffo. A confermare il fatto è stato anche il direttore sportivo del club bavarese, Hasan Salihamidzic: “Frank ci ha informato che ha avuto un diverbio con il connazionale che conosce da diversi anni. Con Guillou abbiamo concordato di organizzare un incontro per risolvere la questione e Guillou ci ha fatto sapere che questo è anche il suo interesse”. Secondo il giornale tedesco, l’alterco sarebbe nato dai commenti provocati da Guillou durante la partita.