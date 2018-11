(ANSA) – FIRENZE, 12 NOV – “La mancata chiamata di Belotti? Io non ho bocciato né boccio nessuno, chi gioca bene verrà convocato”. Lo ha detto Roberto Mancini il primo giorno del raduno azzurro a Coverciano. “Io credo che Belotti possa darci di più, e comunque può essere chiamato in qualsiasi momento – ha continuato il ct – lo stesso vale per El Shaarawy: sappiamo che cosa può darci, a me preme adesso vedere da vicino chi conosco meno. Ma nessuno, ripeto, deve sentirsi bocciato”.