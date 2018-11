(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Una riunione dei rappresentanti di M5s e Lega sul decreto fiscale si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi. L’incontro è stato convocato per perfezionare il pacchetto di emendamenti di maggioranza al decreto, che è in esame in commissione al Senato. La discussione, a quanto si apprende al termine della riunione, è ancora aperta: alcuni nodi restano da sciogliere, l’obiettivo è presentare gli emendamenti tra mercoledì e giovedì. Ci sarebbe una intesa di massima – spiegano dalla Lega – su modifiche come l’introduzione della possibilità di sanare anche le irregolarità formali. Verifiche sono in corso intanto sull’impatto delle misure: il saldo e stralcio delle cartelle, in particolare – secondo fonti ministeriali – rischia di avere costi molto elevati. Alla riunione erano presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari Laura Castelli, Massimo Garavaglia, Massimo Bitonci, Armando Siri.