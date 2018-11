Ottima partenza per lo Zecchino d’Oro giunto all’edizione numero 61. Sabato 10 novembre la prima puntata su Rai1 come sempre dall’Antoniano di Bologna, condotta impeccabilmente dal trio captanato da Franesca Fialdini con Ggi & Ross.

Nella serata d’esordio sono state ascoltate le prime 6 delle 12 canzoni in gara con una giuria d’eccezione composta da Cristina D’Avena, Antonella Elia, Gabriele Cirilli e Flaio Insinna. Nel corso della trasmissione è intervenuto telefonicamente Pippo Baudo assicurando la sua presenza per la puntata del 24 novembre.

Lo Zecchino d’Oro che trova spazio anche nei palinsesti di Rai Italia proseguirà ogni sabato fino all’appuntamento finale dell’1 dicembre. La direzione musicale è affidata al Maestro Peppe Vessicchio e la direzione artistica è di Carlo Conti che condurrà anche uno speciale in prima serata il 5 dicembre: uno show dedicato al Natale con la partecipazione di tanti ospiti del panorama musicale italiano che duetteranno con il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, con la scenografia di Riccardo Bocchini e la regia di Maurizio Pagnussat.

“Il senso profondo dello Zecchino d’Oro – ha spiegato Francesca Fialdini al nostro giornale – è quello di saper continuare a parlare all’infanzia, permettere ai bimbi di coltivare i sogni ancora puri e non viziati da quello che poi purtroppo nel mondo succede. La parola d’ordine di questa edizione sarà ‘Operazione pane’, la campagna di solidarietà che sta facendo grandi miracoli perché permette a tantissime persone di mangiare. Noi diamo per scontato il pane quotidiano ma non è sempre così e invece grazie ai frati francescani tante famiglie e tanti bambini possono avere un pasto caldo al giorno”.

Poi un messaggio ai nostri connazionali lontani: “Sono sempre nel nostro cuore. Rendete orgogliosi gli italiani di voi e rendete orgoglioso il nome dell’Italia all’estero mi raccomando!”

Patrocinata da Rai Responsabilità Sociale “Operazione Pane” è la campagna di solidarietà a sostegno delle mense francescane di tutta Italia avviata nel 2014. Il progetto, da sempre legato alla gara di canzoni per bambini, ha aggiunto negli anni nuovi ambiti da sostenere e oggi è arrivato a coinvolgere ben 14 mense, promuovendone lo sviluppo e lavorando all’avvio di nuovi progetti sociali.

A partire dall’8 novembre fino al 9 dicembre è attivo il numero solidale 45588. Per sostenere le mense di “Operazione Pane” si può donare con un SMS dal valore di 2 euro da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali oppure con una chiamata da rete fissa sempre al 45588 del valore di 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile, oppure di 5/10 euro da rete fissa TIM, Wind 3, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

Video Intervista di Emilio Buttaro