(ANSA) – CARPI (MODENA), 12 NOV – Sono più di cento le “Città libere” dalla pubblicità sessista con pronunciamenti dei Consigli comunali, chiesti e ottenuti dall’Unione Donne Italiane (Udi) dal 25 novembre 2009 in poi, a chiusura della Staffetta contro la violenza sulle donne che durò un anno. Ora, in vista della ricorrenza, torna per l’ottava edizione il Premio ‘Immagini Amiche’, al Teatro Comunale di Carpi sabato 17 novembre, testimonial Francesca Fornario, giornalista e scrittrice satirica. Tra le prime realtà a pronunciarsi, Catania, Bologna, Salerno, Cuneo, Napoli e Roma, che si è dichiarata “Città libera” l’8 marzo 2010. Il Premio, Medaglia d’Oro della Presidenza della Repubblica, è in collaborazione con il Parlamento europeo, “per contrastare gli stereotipi lesivi delle donne” e promuovere “immaginari più aderenti alla donne reali nei media, nella pubblicità e in tv”. E’ ispirato alla risoluzione europea del 3 settembre 2008 che riconobbe l’impatto della pubblicità sulla parità donne-uomini. (ANSA).