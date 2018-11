(ANSA) – LONDRA, 12 NOV – Esordio con vittoria per Alexander Zverev che in due set ha superato il croato Marin Cilic alle ATP Finals. Il tennista tedesco, n.4 del ranking mondiale, si è imposto alla O2 Arena con un doppio 7-6 in poco più di due ore. In attesa del match di questa sera, tra il n.1 al mondo Novak Djokovic e l’americano John Isner, Zverev conquista la vetta nel gruppo Guga Kuerten. “Sono molto contento perché ho giocato un grande match contro un avversario molto forte su questa superficie”, il commento a caldo del tedesco.