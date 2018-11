(ANSA) – WASHINGTON, 12 NOV – Hillary Clinton correrà di nuovo per la Casa Bianca nel 2020. E sarà una Hillary 4.0 che ancora una volta reinventerà sé stessa. Ne sono convinti Mark Penn, consigliere di vecchia data della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary. L’ex first lady, affermano i due sul Wall Street Journal, ha il 75% di popolarità tra i dem e una missione ancora da compiere: diventare la prima donna presidente. E non può lasciare senza vendetta il grido dei sostenitori di Trump ‘lock her up’, mettetela in galera. “Non permetterà che la sua umiliante sconfitta con Trump metta fine alla sua carriera”, e a quel sogno che insegue da piu’ di 30 anni, scrivono Penn e Stein. La nuova versione di Hillary – spiegano – sarà molto più liberal e vicina alla sinistra del partito, cavalcherà il movimento del #metoo e si battera’ per una stretta sulle armi. L’ex first lady stara’ molto piu’ tra la gente e sara’ molto piu’ coinvolta nella campagna elettorale.