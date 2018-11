(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Livigno, la ‘regina’ dell’allenamento in alta quota, è proclamata ‘Comune Europeo dello Sport 2019’ dalla Commissione Aces Europe, grazie ai servizi, attività e strutture che la destinazione offre ai suoi ospiti. Lo scorso luglio, la Commissione Aces Europe e il suo presidente Gian Francesco Lupatelli, si sono recati a Livigno, il ‘Piccolo Tibet’, per valutarne il valore aggiunto. L’attenzione che la località pone verso lo sport arriva grazie all’offerta quotidiana che Livigno, ideale per l’allenamento in alta quota, nel cuore delle Alpi italiane, offre ai suoi ospiti, grazie all’innovazione e al continuo aggiornamento di strutture ricettive e servizi. Non solo sport invernali, ma anche molti altri praticabili all’aria aperta e indoor: Livigno si presenta come una palestra open-air posizionata a 1.816 metri di altezza. “Lo sport è di fondamentale importanza – sottolinea il sindaco Damiano Bormolini -, e siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento europeo, frutto del nostro quotidiano impegno”.