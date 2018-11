STOCCOLMA. – Una Svezia in crisi politica, scossa nelle sue convinzioni profonde di accoglienza, alle prese con una gestione difficilissima dell’integrazione di centinaia di migliaia di rifugiati, spesso raccolti in quartieri ghetto conquistati dall’estremismo. Sergio Mattarella arriva a Stoccolma per una visita di Stato in Svezia che si muoverà nelle pieghe delle contraddizioni di questo Paese simbolo del welfare scandinavo, della parità tra i generi e dell’eccellenza tecnologica.

Quasi dieci milioni di abitanti che hanno aderito all’Unione europea ma tuttora fieramente fuori dall’Euro. Una nazione che ha fatto del neutralismo una bandiera scegliendo di non aderire alla Nato. Il presidente della Repubblica avrà modo da stasera di capire quanto a nord siano arrivate le pulsioni sovraniste, quanto le integrazioni non riuscite facciano collassare anche le coscienze socialmente più avanzate.

E quanto il nuovo ordine mondiale preoccupi gli Stati di confine. L’aggressività della Russia di Putin non spaventa solo le repubbliche Baltiche o la Polonia: la preoccupazione si estende nella penisola scandinava al punto di mettere in crisi il radicatissimo neutralismo della Svezia. Non è un caso che gli ultimi sondaggi diano una maggioranza di svedesi favorevole all’entrata nella Nato.

Ma è soprattutto l’integrazione dei migranti ad alimentare il disagio di una popolazione aperta e tollerante: la Svezia nel 2015 è stato lo Stato membro dell’UE con il tasso di naturalizzazione più elevato (6,7 acquisizioni per 100 stranieri residenti), e, soprattutto, con il numero di rifugiati maggiore per ogni mille abitanti (23,4 rifugiati per mille abitanti). Basti pensare che l’Italia ne aveva 2,4, secondo i dati UNHCR del 2016.

Una recente ondata di violenze (anche con esplosivi), stupri ed omicidi in alcuni quartieri periferici di Stoccolama e Malmo (le due tappe di Sergio Mattarella) ha scosso il Paese aprendo una seria riflessione sulle politiche di accoglienza che già dal 2015 avevano subito una stretta legislativa.

Su invito di Re Carlo XVI Gustavo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella passerà quindi tre giorni nel Regno di Svezia dal 13 al 15 novembre. Nel corso della visita, Mattarella incontrerà Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia, il Presidente del Parlamento, il Primo Ministro e il Sindaco di Stoccolma.

In questo viaggio il presidente toccherà con mano l’altra faccia della medaglia svedese (certamente la più famosa): quella dell’innovazione tecnologica, del digitale e di quanto di più avanzato ci sia in questi anni in Europa. Visiterà l’Epicenter (un incubatore di aziende digitali), l’Ericsson Studio e l’European Spallation Source (la più vasta infrastruttura di ricerca europea e la più potente sorgente di neutroni di nuova generazione al mondo a cui l’Italia collabora).

(Dell’inviato Fabrizio Finzi/ANSA)