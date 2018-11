(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Il Segretario Generale dell’Onu, António Guterres, “sta seguendo da vicino gli ultimi sviluppi sul fronte della sicurezza a Gaza. Egli esorta tutte le parti a esercitare la massima moderazione”: lo ha reso noto in un comunicato il vice portavoce di Guterres, Farhan Haq. L’inviato dell’Onu per la pace in Medio Oriente, Nickolay Mladenov, “sta lavorando a stretto contatto con l’Egitto e tutte le parti interessate per ripristinare la calma”, ha concluso.