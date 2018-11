(ANSA) – BOLZANO, 13 NOV – La Provincia autonoma di Bolzano dismette la propria partecipazione del 100% all’aeroporto Abd del capoluogo altoatesino. La decisione è stata presa dalla giunta provinciale in seguito all’esito di un referendum del 2016 che ha deciso lo stop dei fondi pubblici per lo scalo. Parte ora – ha annunciato il governatore Arno Kompatscher – il bando di gara per la gestione dell’aeroporto, con una base d’asta di 3,8 milioni di euro. Kompatscher ha ricordato che il masterplan prevede la possibilità di allungare la pista. Inoltre – ha precisato – vanno rispettati tutti gli obblighi di gestione imposti da Enac.