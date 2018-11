(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “Emmanuel Macron suggerisce di costruire un loro esercito per proteggere l’Europa dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Ma era la Germania nelle due guerre mondiali. Come è andata a finire per la Francia? Avevano iniziato ad imparare il tedesco a Parigi prima che arrivassero gli Stati Uniti. Paghi piuttosto per la Nato!”. E’ il tweet di Donald Trump che torna così ad attaccare il presidente francese sulla proposta di un esercito europeo.