(ANSA) – TORINO, 13 NOV – “Le dichiarazioni del ministro Salvini sulla Torino-Lione sono ambigue. Fa come quelli che si mettono l’abito a festa e poi tornano a casa a cambiarsi. Perché mentre dice che le altre opere vanno bene, sulla Tav ribadisce che va fatta l’analisi costi benefici e poi si vedrà”. Il governatore Sergio Chiamparino, nell’aula del Consiglio regionale, chiede risposte “chiare e inequivocabili” sul proseguimento della Tav. “Queste non lo sono, servono solo a far perdere altro tempo. E tempo da perdere non ce n’è più”. “Istituzionalmente pretendo di essere ascoltato dal Governo. Ho scritto al ministro Toninelli per chiedere un incontro il 6 giugno e non mi è stato risposto neppure ‘crepa’. Non è tollerabile che ai rapporti istituzionali vengano sostituiti rapporti tutti interni ai partiti”, rincara la dose Chiamparino. “Venerdì andrò coi sindaci della Provincia di Cuneo sotto la sede della Provincia e chiederò al prefetto come rappresentante del Governo di intercedere”.